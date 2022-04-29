الاحتلال ينقل 52 من أسرى الشعبية بسجن "عوفر" للزنازين

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجن "عوفر" الإسرائيلي، نقلت 52 أسيرا من الجبهة الشعبية إلى الزنازين.

وذكر النادي، أن نقل الأسرى إلى الزنازين جاء على خلفية احتجاجهم على تجديد الاعتقال الإداري للأسير بشير الخيري البالغ من العمر 80 عاما.

وفي وقت سابق، أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أن عددا كبيرا من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، سيخوضون إضرابًا مفتوحاً عن الطعام تضامنًا مع الأسير بشير الخيري.

وأوضحت مصادر من الحركة الأسيرة، أن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري للأسير بشير الخيري مرتين متتاليتين بالرغم من قرار محكمة الاحتلال بالإفراج عنه.

ووجهت النيابة العامة، للأسير الخيري، تهما بالعضوية في مجلس مؤسسة لجان العمل الزراعي، ومن المتوقع الإفراج عنه في 28 نيسان الجاري.

وأضافت المصادر، بأن الشاباك عرض على الأسير الخيري، الاعتراف أمام بالمحكمة بأي تهمة للإفراج عنه، وهو ما رد عليه الأسير خيري بالرفض رفضًا قاطعًا، لأن ذلك سيعيق عمل المؤسسات.

وأكدت المصادر بأن قيادة الجبهة الشعبية في السجون أبلغت مصلحة السجون في حال تم تمديد اعتقال الأسير الخيري مرة أخرى فإنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية وأولها إضراب تضامني مع الأسير.

يذكر أن الأسير بشير الخيري تم اعتقاله بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله بتاريخ 29-10-2021، علمًا أنه أسير سابق تم اعتقاله خمس مرات وقضى ما يزيد عن 17 عامًا في سجون الاحتلال.