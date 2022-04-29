التنمية الاجتماعية تطلق مبادرة وحملة فكر بغيرك تتبناها

غزة-الرأي

أطلقت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية , مجموعة من المبادرات الخيرية ومن بينها مبادرة الترفيه والافطار الجماعي للأيتام وذويهم وذلك بالتنسيق مع دائرة الأيتام ضمن أنشطتها في اليوم العالمي للأيتام وفي رحاب شهر رمضان المبارك ، وذلك بمشاركة المبادر المجتمعي أ. كامل الهيقي

هذا وقد اعلنت المبادرة الخيرية استعدادها لتنفيذها في اطار المساهمة في العمل الخيري والمبادرات المجتمعية التي من خلالها تسعى الحملة لرسم البسمة على وجوه الأيتام والعمل على دعمهم نفسياً من خلال البرنامج الترفيهي الذي تم تنفيذه معهم حيث تخلل اللقاء مجموعة من الانشطة الداعمة لهم نفسياً وقد تم تقديم الهدايا وبعض المساعدات النقدية واختتم اللقاء بالافطار الجماعي .

بدوره ، قدم أ. أسامة شرف مدير عام وحدة الجمعيات شكره لفريق العمل في حملة فكر بغيرك على ما قدمه من برنامج راقي ساهم في ادخال الفرحة إلى قلوب الأيتام وذويهم.

من جانبه، أشاد أ. عبدالرحيم طافش مدير دائرة الأيتام بهذه المبادرة التي من شأنها عززت أنشطة الدائرة في احياء اليوم العالمي للايتام بالتنسيق مع المجتمع المدني.

