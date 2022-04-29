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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس المحتلة

29 نيسان / أبريل 2022 03:59

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب، اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطواقم الطبية تعاملت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخرى سقوط أثناء مطاردة الاحتلال للشبان، عولجت جميعها ميداني.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

ويشار إلى أن المواجهات تندلع أسبوعيا عند جبل صبيح، وقرية بيت دجن، لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، لأهداف استيطانية.

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