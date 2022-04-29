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9 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع مسيرة كفر قدوم

29 نيسان / أبريل 2022 04:02

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفلان والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة التي خرجت نصرة للقدس، بالرصاص المعدني ما أدى لوقوع 9 إصابات مختلفة بينها طفلان والعشرات بحالات اختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا منقبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة في الجمعة الأخيرة من رمضان بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية المناصرة للقدس وأهلها المرابطين في الأقصى.

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