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خامنئي: قوة المقاومة ستطيح بالكيان الصهيوني الغاصب

29 نيسان / أبريل 2022 04:13

خامنئي
خامنئي

وكالات-الرأي:

 قال قائد الثورة الاسلامية في إيران "السيد علي خامنئي"، أن الحضور الشعبي والجماهيري الحاشد في مسيرات يوم القدس العالمي، اليوم، كان دفاعا حقيقيا عن القدس، مؤكدًا أن قوة المقاومة ستطيح بالكيان الصهيوني الغاصب.

وأضاف،خلال كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي، "إن الشعب الفلسطيني المقاوم يستمد قوته من هذه المسيرات الجماهيرية".

وأكد خامنئي أنه ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فان كل أيام السنة تعتبر يوم القدس العالمي، مشيرًا إلى أن الشباب الذين يقومون بعمليات تضحية أصبحوا درعا دفاعيَا عن القدس.

ولفت إلى أن أمريكا تعاني من هزائم متلاحقة في الساحة السياسية، والكيان الصهيوني يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل.

واعتبر خامنئي أنّ "الحراك الجهادي للفلسطينيين بالقطاعين الشمالي والجنوبي لاراضي عام 48 تشير الى أن فلسطين تبدلت كلها الى مسرح للمقاومة".

وفي ختام كلامه لفت، أيضًا، إلى أنّ "الدجالين وادعياء حقوق الانسان في اوروبا يتجاهلون جرائم الكيان الصهيوني بحق الاطفال والنساء".

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