"الكهرباء "تنشر تنويهًا للمواطنين بشان حملة الخصومات

أصدرت شركة الكهرباء في غزة اليوم الجمعة تنويها للمواطنين بشأن حملة الخصومات والتسهيلات التي أطلقتها مع شهر رمضان.

وفيما يلي نص التنويه كما وصل "الراي":

تنويه صادر عن كهرباء غزة

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة للأخوة المواطنين عن أن يوم غد السبت الموافق 30/04/2022 هو آخر يوم في حملة الخصومات والتسهيلات التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان الفضيل.

وعليه فإن مراكز العناية بالمشتركين التابعة للشركة ستكون جاهزة لاستقبال المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر لاستقبال من يرغب في اغتنام الفرصة قبل انتهاء الحملة في يومها الأخير.

للإستفسار يمكنكم التواصل عبر الرقم 133 الخاص باستعلامات كهرباء غزة .

كل عام وأنتم بألف خير