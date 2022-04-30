استشهاد اسير محرر برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

استشهد شاب، وأصيب عدد آخر، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في عزون شرق قلقيلية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب هو يحيى علي عدوان (27 عامًا)، وقد استشهد جراء إصابته بطلق ناري حي في قلبه بشكل مباشر.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيد هو أسير محرر.

وكانت مصادر محلية، أفادت أن 3 شبان على الأقل أصيبوا عند نحو الساعة (1:35 بعد منتصف الليل بتوقيت القدس المحتلة)، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة.

وبحسب المصادر ، فإن إحدى الإصابات وصفت بالخطيرة، ونقلت من قبل طواقم الإسعاف إلى العلاج في أحد المستشفيات.