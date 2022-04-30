نصائح غذائية في أول أيام العيد

بعد انتهاء شهر رمضان، يستعيد الصائم نمط حياته المعتاد بما في ذلك استعادته لنظامه الغذائي. من هنا، ينصح اخصائيو التغذية باستعادة النظام الغذائي الذي كان يعتمده الصائم قبل شهر رمضان، مع الحرص على القيام ببعض الخطوات الإضافية، وتفادي مأكولات معيّنة كي لا يسبّب هذا التغيير المستجدّ، انتفاخاً في المعدة وعسر هضم، فضلاً عن زيادة في الوزن المزيد في تقرير أحمد قرقش

مع اطلالة عيد الفطر السعيد تتغير مواعيد وأساليب ونوعيات الأطعمة المتناولة ومن الممكن حصول عوارض صحية طارئة وناتجة عن عدم مراعاة خصوصية الانتقال من شهر رمضان ونمطه الغذائي الى نمط جديد خلال العيد, حيث يسفر هذا النمط عن تحميل الجهاز الهضمي اعباء كبيرة ودون سابق انذار مما يؤدي الى حالات كثيرة من التلبك المعوي وآلام المعدة والأمعاء ومتعارف عليه ان عدد حالات التسمم الغذائي تتزايد في اول ايام العيد وعلينا العمل على تلافيها

هناك عدد من النصائح والارشادات يجب اتباعها لتجنب الوقوع بمشاكل متعددة في الجهاز الهضمي