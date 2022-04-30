طريقة ” سهله ” لـ عمل كعك العيد الفلسطيني

يعتبر الكعك من الحلويات التي يشتهر بها أهل فلسطين والشام عامة، وأكثر ما يكون عملها في شهر رمضان المبارك فرحةً باستقبال عيد الفطر السعيد.

وهناك العديد من طرق عمل كعك العيد الفلسطيني ، وتختلف باختلاف الحشوات المستخدمة بداخلها وطريقة تحضير العجينة نفسها ولكن تكون الاختلافات بسيطة، وتحتاج إلى الكثير من الأشخاص الذين يتشاركون فيه تحضيره، وتستطيع تشكيله بالشكل الذي تحب وصنع الكعك الفلسطيني الاساور كما ويمكن استخدام العجينة نفسها لعمل المعمول منه.

وإليكِ عزيزتي هذه الطريقة السهلة والبسيطة لعمل كعك العيد الفلسطيني بالسميد.

مكونات عجينة الكعك بالسميد

3 كيلو سميد ناعم

5 زبدة

3 مرجرين ووقية زيت

ملعقة صغيرة مسكة ومحلب مطحون

بهار كعك شومر جوزة الطيب حسب الرغبة

ماء للعجن.

ملعقة خميرة كبيرة وملعقة سكر للتخمير

عجوة للحشي مضاف لها زيت

طريقة تحضير كعك العيد بالسميد

اتبعي الخطوات البسيطة التالية لتحضير الكعك:

نخلط مقدار السميد وباقي المكونات الجافة معًا ونقوم بالفرك لفترة جيدة من الوقت فهذا سر نجاح الكعك.

نقوم بتحضير المكونات السائلة عن طريق إذابة الزبدة والمرجرين ونخلطها جيدًا مع كمية الزيت ثمّ نضيفها إلى السميد ونخلطها جيدًا ونستمر بعملية الفرك وليس العجن على عدة مرات خلال اليوم الواحد ولو كان هناك مجال أن يترك الخليط لليوم التالي سيكون ذلك أفضل للعجين ويعطي نتائج مثالية.

نعجن المقادير بكمية من الماء الفاتر ومن ثمّ نضيف كمية الخميرة المخلوطة بالسكر، وننتظرها إلى أنْ تتخمر.

مقادير حشوة الكعك

كيلو تمر منزوع النوى.

ملعقة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة هيل مطحون.