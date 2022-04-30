الاحتلال يحاصر سلفيت ويعزز قواته بالضفة بعد عملية "أريئيل"

الضفة المحتلة - الرأي:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة سلفيت والقرى والبلدات المجاورة لها، وعزز جيش الاحتلال قواته في الضفة الغربية المحتلة، وشنّ حملة اعتقالات في أعقاب مقتل حارس أمن عند مدخل مستوطنة "أريئيل".

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة سلفيت، عقب إغلاق مدخلها الشمالي بالسواتر الترابية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل قرية إسكاكا شرق سلفيت، وبلدة دير إستيا، والطرق المؤدية إلى بلدات وقرى غرب سلفيت.

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن جيش الاحتلال كثف إجراءات إغلاق وتمشيط في سلفيت ومحيطها بحثا عن فلسطينيين اثنين يعتقد أنهما نفذا عملية إطلاق النار في "أريئيل".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، وقائد فرقة الضفة الغربية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي بلوط، أجريا تقييما عملياتيا مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، في موقع عملية إطلاق النار على مدخل مدينة "أريئيل".

وقال الجيش، إن تحقيقاته خلصت إلى أن شابين فلسطينيين وصلا بمركبة خاصة إلى نقطة الحراسة الغربية عند مدخل مستوطنة أريئيل، ونزلا منها وقتلوا بالرصاص حارس أمن كان يتواجد في الموقع.

وبحسب بيان الاحتلال فإن حارسة أمن تواجد كذلك في نقطة الحراسة، حيث تم تنفيذ العملية.

وقال الجيش إنه دفع بقوات كوماندوز برفقة عناصر من وحدة المظليين ووحدة "عوكتس" (المسؤولة عن تدريب كلاب لخدمة أغرضا عسكرية) ووحدة "مرعول" (قصاصو الأثر) وقوات من الشرطة. وقال إن الوحدات تجري عمليات مسح وتمشيط بناء على معلومات استخبارية وردت من الشاباك.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال "تحاصر مدينة سلفيت قرب أريئيل وتقوم بإجراء تفتيش شامل للخارجين والداخلين من وإلى المدينة، وقال إن قواته اعتقلت شخصا من برقين وآخر من مخيم بلاطة بزعم الاشتباه بصلوعهما "بأنشطة إرهابية".