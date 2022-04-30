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حماس تنعى الشهيد يحيى عدوان من قلقيلية

30 نيسان / أبريل 2022 11:57

قلقيلية – الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الأسير المحرر يحيى علي عدوان (27 عامًا) الذي ارتقى فجر اليوم، إثر إصابته برصاص الاحتلال، خلال التصدّي لاقتحامها قرية عزون شرقي قلقيلية.

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم السبت، إننا إذ ننعى الشهيد عدوان، لنشدّ على يد أبناء شعبنا الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال واشتبكوا معها في عزون وسلفيت وجنين، وأكدوا لهذا العدو المتغطرس أن شعبنا في كل الميادين والساحات سيواصل الدفاع عن حقوقه، وسيطرد المستوطنين ويقتلع الاحتلال.

وأضافت "لقد آن لهذا الاحتلال الغاشم أن يرحل، فالأرض الطيبة الطاهرة تلفظه، ورصاص المقاومة له بالمرصاد".

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