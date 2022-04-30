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فصائل فلسطينية تنعي الشهيد يحيى عدوان بقلقيلية

30 نيسان / أبريل 2022 12:14

غزة - الرأي:

نعت فصائل فلسطينية اليوم السبت، الشهيد الأسر المحرر يحيى على عدوان (27 عامًا) الذي ارتقى فجر اليوم السبت، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عزون شرق قلقيلية.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد عدوان الذي ارتقى أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي اقتحمت عزون.

وأكدت على أن أبناء شعبنا الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال في عزون وسلفيت وجنين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم، طرد المستوطنين واقتلاع الاحتلال.

وأضافت: " لقد آن لهذا الاحتلال الغاشم أن يرحل، فالأرض الطيبة الطاهرة تلفظه، ورصاص المقاومة له بالمرصاد".

من جانبها نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد، مشددة على إدانتها لإرهاب الاحتلال المجرم الذي يمارسه قادته وجيشه، في تأكيد مستمر على أن هذا الاحتلال قائم على القتل ونشر الدمار والخراب والإفساد في البلاد.

وحملت الاحتلال تبعات هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب يحيى عدوان، وأكدت أن شعبنا الثائر في كل مكان على أرضنا المحتلة، لن يمرر هذه الجريمة البشعة وهو قادر على الرد على الإجرام الصهيوني بحق أهلنا وأرضنا.

وأكدت على المضي قدماً في قتال العدو، مطالبة أبناء شعبنا كافة بكل قواه الحية، بضرورة رص الصفوف وخلق حالة من التحدي والثبات والالتحام مع قوات الاحتلال على نقاط التماس.

بدورها نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد عدوان، مؤكدة أن دماء الشهداء الطاهرة ستعجل من زوال الكيان الصهيوني.

وقالت في بيان نعي، "إن جرائم العدو الصهيوني لن تكسر إرادة شعبنا بل ستزيده إصراراً على استمرار الثورة والمقاومة نحو الحرية وانتزاع الحقوق الوطنية المسلوبة".

ودعت لجان المقاومة "المقاومين مقاومينا الأبطال وثوارنا الأحرار في كلّ الميادين وعلى امتداد المدن والقرى والمخيمات المحتلة، لمواصلة التصدّي والمجابهة ضد العدو وتصعيد المقاومة حتّى دحر المحتل الغاصب".

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