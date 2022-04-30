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الطقس: استمرار الاجواء الخماسينية الحارة والمغبرة

30 نيسان / أبريل 2022 04:38

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت، خماسينيا مغبرا وحارا الى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الاحد، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام 4 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما الإثنين، فكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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