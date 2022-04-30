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الحية يُشيد بفعاليات يوم القدس العالمي وخطابات القادة خلالها

30 نيسان / أبريل 2022 05:04

وكالات-الرأي:

قال رئيس مكتب العلاقات العربية الإسلامية خليل الحية، "إن فعاليات يوم القدس العالمي، والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في عدد من الدول، والكلمات التي ألقاها القادة خلالها تشعرنا كشعب فلسطيني أن الأمة معنا، وأن كل محاولات التيئيس ستفشل".

وأشاد الحية بكلمات كلٍ من قائد الثورة الإيرانية الإمام علي خامنئي، وقائد حزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وتابع الحية "إن معاني هذه الكلمات تؤكد صوابية ووحدة البوصلة نحو القدس على طريق المقاومة، ولا تراجع عن ذلك رغما عن مشاريع التطبيع في المنطقة".

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