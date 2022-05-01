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طقس ربيعي أول أيام عيد الفطر وأجواء خماسينية الثلاثاء

01 آيار / مايو 2022 08:57

فلسطين المحتلة - الرأي

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن يكون طقس اليوم الأخير من رمضان "الأحد" ربيعيا لطيفا، مع هبات رياح نشطة على فترات.

وأوضح العلامي أن يوم الاثنين أول ايام عيد الفطر، ترتفع درجات الحرارة ويكون الطقس ربيعيا دافئا / حار نسبياً - وطقس مثالي بدون غبار او رياح.

وفي يوم الثلاثاء "ثاني أيام عيد الفطر"، تتأثر فلسطين بكتلة خماسينية جديدة، وترتفع الحرارة بشكل ملموس وتزداد نسب الغبار مُجدداً.

وقال العلامي إن في يومي الأربعاء والخميس، تعاود الحرارة انخفاضها بشكل كبير لتسود أجواء ربيعية لطيفة نهاراً، ومائلة للبرودة ليلاً.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة:

الأحد: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهاراً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو خماسينيا حارا نسبياً الى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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