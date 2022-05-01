وكالة الرأي الفلسطينية طقس ربيعي أول أيام عيد الفطر وأجواء خماسينية الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية السنوار: سيف القدس لن يغمد حتى العودة والتحرير وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُنجز قضية سطو ومحاولة "قتل لمواطنة" بمنزلها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تُعِد خطة النظافة ليلة عيد الفطر السعيد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 4.5 طن أغذية رمضانية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية الموساد يُحبط محاولة إيرانية لاغتيال دبلوماسي “إسرائيلي” وكالة الرأي الفلسطينية الحية يُشيد بفعاليات يوم القدس العالمي وخطابات القادة خلالها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار الاجواء الخماسينية الحارة والمغبرة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "7500" دولار وكالة الرأي الفلسطينية صلاح: نُثمِن كَافة الجُهودِ الخَيرية التي تَخدمُ أبْناءِ شَعبِنا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة شاب واعتقال آخرين بعد اقتحام الاحتلال قرى بجنين

01 آيار / مايو 2022 09:00

جنين - الرأي

أصيب فجر اليوم الأحد شاب، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع، أسفرت عن إصابة شاب في خاصرته. 

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في صانور، عرف من بين أصحابها: عبود ابو عامر، وسمير توفيق، وفتحي جرار.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاههم دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟