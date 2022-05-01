إصابة شاب واعتقال آخرين بعد اقتحام الاحتلال قرى بجنين

جنين - الرأي

أصيب فجر اليوم الأحد شاب، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين.



واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع، أسفرت عن إصابة شاب في خاصرته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في صانور، عرف من بين أصحابها: عبود ابو عامر، وسمير توفيق، وفتحي جرار.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاههم دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.