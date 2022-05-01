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الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذي عملية "ارئيل" لهدمه

01 آيار / مايو 2022 10:13

سلفيت - الرأي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات من الجيش وجهاز الشاباك نفذا عملية مسح هندسي لمنزل منفذي عملية  "أريئل" التي وقعت يوم الجممعة وأسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال ادعى أمس السبت أنه نجح في اعتقال منفذي العملية  في أحد المنازل ببلدة قراوة بني حسان في سلفيت،

وزعم إلى أنه تم ضبط الأسلحة التي استخدمت في العملية، وأنه تم نقلهما للتحقيق.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المعتقلين اللذين يزعم الاحتلال بأنهما منفذا العملية هما يوسف ويحيى عاصي وعمرهما لم يتجاوز العشرينات، وهما من قرية قراوة بني حسان قرب سلفيت.

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