"الفسيخ".. زينة موائد الغزيين في عيد الفطر

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم

تعج أسواق قطاع غزة مع قرب حلول عيد الفطر، بالسمك المملح المعروف بـ"الفسيخ" بلونه الأصفر، باعتباره الأكلة المفضلة للمواطنين بعد شهر من الصيام، بجانب طبق من البندورة المقلية بالفلفل الأخض.

وفي الوقت الذي يفضل أهالي غزة تناول "الفسيخ" في أول أيام عيد الفطر، بجانب طبق من البندورة المقلية، لا يعرف الفلسطينيون في الضفة الغربية جميعهم تلك الأكلة، ويكتفون فقط بعمل المشاوي المتنوعة واللذيذة بجانب المقالي احتفالاً بالعيد.

وجبة مفضلة

الأربعينية أم محمد الشريف، تفضل كل عام القيام بتجهيز الفسيخ لديها في المنزل قبل حلول العيد بثلاثة أسابيع، حيث اشترت هذا العام ما يقارب من 5 كيلو من السمك بغية تمليحه.

وحول كيفية تجهيزه، تقول: " أقوم بشراء السمك ويكون حجمه متوسطاً، ومن ثم أقوم بنقعه بكيلو من الملح، ووضعه داخل وعاء ومن ثم تغطيته حتى مجيء العيد، وبعدها أقوم باستخراجه من الوعاء، ووضعه بالماء لتقليل ملحه ".

وتضيف للرأي:" أقوم بعدها بتنظيفه وغسله جيداً بالطحين والماء والليمون، ثم نقليه، ونضيف بعد إخراجه من الزيت الليمون والفلفل الأخضر".

ولا يقتصر أكل الفسيخ على أول أيام العيد، فالأسواق الشعبية في قطاع غزة والمحلات التجارية لا تخلو من الفسيخ قبل العيد وبعده، بالإضافة لسمك الرنجة الذي بدأ يزاحم الفسيخ في الأسواق خلال السنوات الماضية.

مصدر رزق

المواطن ناهض حماد هو الآخر قام بتمليح كميات كبيرة من السمك، بهدف بيعها في الأسواق قبيل حلول عيد الفطر، موضحاً أنه بعد تجهيزها يقوم باستخراجها من البراميل البلاستيك لعرضها أمام المواطنين بهدف الاسترزاق لإعالة أسرته.

ويؤكد حماد في حديث لـ"الرأي"، أنه في كل عام يقوم بتمليح سمك الرنجة، باعتباره الوجبة المفضلة لأهالي غزة، والتي لا غنى عنها على موائد المواطنين عقب شهر كامل من الصيام.

ويرى أهل غزة أن الفسيخ يعوضهم عن الأملاح التي فقدها الجسم خلال صيام شهر رمضان المبارك، وأنه يحمي الجسم من الإرهاق والتعب، وخصوصًا المعدة التي خاضت معركة الصيام.

وتعد أسماك البوري والجرع والجنوي والتركي من أشهر الأسماك المحولة إلى الفسيخ، والذي يتميز برائحته النفاذة التي تجذب إليها الجائعين.

وفي الوقت الذي لا يرغب فيه بعض الناس بغزة بتناول الفسيخ صبيحة العيد بسبب الأملاح المفرطة، أو رائحته النفاثة، يستبدلونه بسمك الرنجة المدخّن قليل الملوحة، أوالسمَّاقية وهي أكلة شعبية معروفة لدى الشعب الفلسطيني.

والفسيخ هو عبارة عن سمك مملّح من أنواع البوري والدنيس، يتم تخليله في الملح فترة من الزمن، حيث ينجذب المواطنين الى شراء البوري، وهو يتميز برائحته النفاذة التي قد لا تروق للكثير من الناس.