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حملة اعتقالات في الضفة

02 آيار / مايو 2022 03:03

الضفة الغربية- الرأي

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ثائر طه عطا (45 عاما) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عاما) من بلدة المغير، شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أسيرين محررين من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

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