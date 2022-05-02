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أجواء خماسينية وحاره في أول أيام العيد

02 آيار / مايو 2022 03:13

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، خماسينياً حاراً نسبياً الى حار، وجافاً، ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، خماسينياً حارا الى حار جداً، وجافاً، ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأربعاء المقبل، لذا يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلاً، ودرجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى تنشط السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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