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خلال خطبة العيد

الزهار يشيد بتضحيات شعبنا بالقدس ويؤكد على الثوابت

02 آيار / مايو 2022 03:31

غزة- الرأي

أشاد القيادي في حركة حماس محمود الزهار بتضحيات شعبنا في الداخل المحتل والقدس والضفة وغزة وصمود أهلنا في الشتات.

وأكد خلال خطبة عيد الفطر على أرض السرايا وسط مدينة غزة تلبية لدعوة وجهتها حركة حماس، أن القدس ستبقى شعلة الجهاد لتضيء سبيل التحرير.

وتوجه الزهار خلال خطبة العيد من أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة وللأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر.

وتطرق الزهار في خطبته على الثوابت الوطنية وتمسك المقاومة وكل أحرار شعبنا بهذه الثوابت.

وفيما يخص الأسرى الأبطال، أكد أن الأسرى في سجون الاحتلال ينتظرون الحرية بكل ثقة.

وفي ختام خطبة العيد دعا الزهار الأمة العربية إلى وحدة صفها لمواجهة المؤامرات التي يحيكها أعداء الأمة.

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