وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح للحفاظ على صحتك في عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية مجلس بلدية غزة يتفقد أعمال صناع الجمال فجر أول أيام العيد وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة أمريكية تدعم مقاطعة "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات عنيفة في بلدة قباطية بجنين وكالة الرأي الفلسطينية الزهار يشيد بتضحيات شعبنا بالقدس ويؤكد على الثوابت وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أجواء خماسينية وحاره في أول أيام العيد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية في أول أيام العيد وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال مواجهات عنيفة شرق طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية حملة اعتقالات في الضفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يقتلع أشجار زيتون في نابلس

02 آيار / مايو 2022 07:59

الضفة الغربية- الرأي

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، سلاسل حجرية واقتلعت أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات، اقتحمت الجهة الجنوبية من القرية صبيحة يوم العيد، وهدمت سلاسل حجرية بمساحة 7 دونمات وبطول ألف متر واقتلعت أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون تزيد أعمارها العشرين سنة.

وذكرت المصادر، أن سلطات الاحتلال علقت إخطارًا بهدم "عين دوما" جنوب القرية خلال 96 ساعة، مشيرة إلى أن خزّان المياه (الحاووز) الخاص بالعين تم تشييده في عهد الانتداب البريطاني، وعمل مجلس قروي دوما على ترميمه لتشكيله خطرًا على المواطنين وتسريبه للمياه، إلى جانب ترميم نبع المياه وإحاطته بأسلاك شائكة لحماية الأطفال من السقوط داخل النبع.

وبينت المصادر، أن مياه "عين دوما" تستخدم في سقاية المواشي، في ظل ما تعانيه القرية من شح في مصادر المياه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟