غزة - الرأي:

الطقس: أجواء خماسينية مغبرة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، خماسينيا حارا إلى حار جدا وجافا مغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.