الاحتلال يعتقل4 شبان من جنين ونابلس

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة اليامون غرب جنين بينهم أسير محرر، واقتحمت قرى وبلدات في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رائد صلاح أبو حسن، والأسير المحرر ماهر جميل خمايسة، ومنير أحمد خمايسة، عقب مداهمة منازلهم في اليامون، كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الجعبري.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى عانين والطيبة وبيت قاد، وشنت حملات تمشيط واسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أسيرا محررا من مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن وليد داوود صالح (26 عاما) بعد مداهمة منزله.