35 لائحة اتهام ضد معتقلين من القدس في رمضان

القدس المحتلة - الرأي:

قدّمت النيابة الإسرائيلية 35 لائحة اتهام ضدّ معتقلين من البلدة القديمة في القدس، بحسب ما جاء في بيان لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، حيث توقّعت فيه تقديم المزيد من لوائح الاتهام قريبًا.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها أنهت التحقيق مع عشرات الشبان الذين اعتقلوا خلال مواجهات القدس المحتلة في شهر رمضان.

وبحسب بيانها، شملت المواجهات في القدس قذف حجارة وإطلاق مفرقعات نارية والهجوم على قوات الأمن شرقي القدس عمومًا، أو في البلدة القديمة بشكل خاص.

وتقدّر شرطة الاحتلال أعداد المعتقلين بـ200 معتقل، لا تزال التحقيقات مع معظمهم مستمرّة في هذه الأيام ولم تنته بعد.

واعتقلت قوات الاحتلال المئات في شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك والقدس ومناطق مختلفة في البلاد، منهم أكثر من 400 في الجمعة الثانية من رمضان لوحدها.

وفي اليوم التالي، أفرجت سلطات الاحتلال عن عشرات من الشبان ممن جرى اعتقالهم فجر الجمعة، وذلك بكفالة طرف ثالث وشروط مقيدة منها الإبعاد عن الأقصى خلال شهر رمضان.

ومددت شرطة الاحتلال توقيف عشرات الشبان من معتقلي المسجد الأقصى لمدة 48 ساعة، فيما أفرجت عن 350 بشروط الإبعاد عن الأقصى والقدس القديمة.

وذكر المحامي فراس الجبريني، من مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن شرطة الاحتلال مددت توقيف حوالي 120 معتقلا فلسطينيا لمدة 48 ساعة، من أصل 470 معتقلا، حيث حولتهم الشرطة إلى سجون الرملة، وأوهلي كيدار، ومجيدو.

وأوضح أن شرطة الاحتلال أفرجت صباح السبت عن الأطفال والفتية من القدس والضفة الغربية، حيث أفرجت عن أطفال القدس من مراكز التوقيف، أما الضفة الغربية فحولتهم عبر حافلات خاصة إلى الحواجز.