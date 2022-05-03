الاحتلال يعتقل ثلاثة أشقاء شرق طولكرم المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشقاء من مخيم نور شمس شرق طولكرم المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء ثائر ومحمود وابراهيم سامي اعمر، أثناء مرورهم على حاجز أقامته على مفرق بلدة بلعا شرق المحافظة.