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مستوطنون يخربون عشرات الدونمات الزراعية في الخليل المحتلة

03 آيار / مايو 2022 08:36

الضفة المحتلة-الرأي:

- أقدمت مجموعة من المستوطنين برعي المحاصيل الموسمية في مسافر يطا جنوب الخليل، وتخريب نحو 20 دونما منها.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور أن المزارعين ورعاة الأغنام تفاجئوا بتخريب هذه المحاصيل من قبل المستوطنين الذي قاموا باستغلال أيام العيد وانشغال الأهالي ورعيها من قبل مواشيهم.

ولفت إلى أن المزارعين ورعاة الأغنام وأصحاب هذه المحاصيل يعتمدون على هذه الأراضي ومنتجاتها الزراعية لإطعام مواشيهم في ظل ارتفاع أسعار الاعلاف.

 وتعود ملكية هذه الأراضي التي تقع في تجمع الجواب للمواطن محمود ادعيس، ومزروعة بالبيكا والشعير.

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