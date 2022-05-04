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بدءًا من الخميس

شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باستئناف اقتحام الأقصى

04 آيار / مايو 2022 09:03

القدس المحتلة - الرأي

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، للمستوطنين المتطرفين باستئناف اقتحام المسجد الأقصى المبارك، نهاية الأسبوع الجاري.

 وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن شرطة الاحتلال قررت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بدءاً من يوم الخميس المقبل" والذي يوافق ذكرى احتلال فلسطين.
وكانت جماعات صهيونية متطرفة، قد دعت في وقت سابق، إلى اقتحام المسجد الأقصى، الخميس، بالتزامن مع ذكرى ما يسمى "عيد الاستقلال" احتلال فلسطين عام 1948.

وتضمن المنشور دعوة إلى "التلويح بعلم الاحتلال وترديد نشيدهم خلال الاقتحامات التي أشار إلى أنها ستتم على مرحلتين صباحية ومسائية".

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