حماس تحمّل الاحتلال تداعيات منع رفع الأذان بالأقصى

القدس المحتلة - الرأي

قالت حركة حماس، إنّ إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على منع رفع أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى المبارك، هو تعدٍّ وانتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإمعانٌ في استفزاز مشاعر شعبنا الفلسطيني والمسلمين كافة.

وحمّلت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة التي تؤكد مجدداً إصرار الاحتلال على المضي قدماً في سياسة التصعيد والتهويد وقمع الحريات الدينية، الأمر الذي سيواجهه شعبنا الفلسطيني بكل قوة، ولن يسمح بتمريره.

ومنعت قوات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء رفع أذان العشاء من مآذن المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال منعت رفع الآذان عبر المآذن بحجة عدم التشويش على المسؤولين الإسرائيليين الذين يشاركون في احتفال تهويدي في ساحة البراق.