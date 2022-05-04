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تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليته

حماس: اقتحام قطعان المستوطنين الأقصى غدًا لعب بالنار

04 آيار / مايو 2022 12:38

غزة - الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنّ سماح سلطات الاحتلال الصهيوني لقطعان مستوطنيه، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس؛ هو لعبٌ بالنار، وجرٌّ للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه.

وجددت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، دعوتها لأبناء شعبنا البطل، لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك، والاستنفار في مدينة القدس، دفاعاً عن هويّتنا وديننا وقبلتنا الأولى.

وأضافت: "ليعلم الاحتلال أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدساتنا لن تمر، ولن تحقق أهدافه الخبيثة".

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