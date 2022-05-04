وكالة الرأي الفلسطينية حماس: اقتحام قطعان المستوطنين الأقصى غدًا لعب بالنار وكالة الرأي الفلسطينية مضرب منذ 64 يومًا .. المعتقل عواودة بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية "العمل الحكومي" تهنئ رموز وطنية وحكومية بالعيد وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة المواطنين بين رام الله ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة واحدة بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من جنين على حاجز عسكري وكالة الرأي الفلسطينية حماس تحمّل الاحتلال تداعيات منع رفع الأذان بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تطلق سلسلة فعاليات بيوم المرور العالمي وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والآثار" تدين تدنيس الاحتلال مسجد حسن بيك في يافا
أخبار » الأخبار الحكومية

التشريعي: منع الأذان في الأقصى استفزاز للأمة الإسلامية

04 آيار / مايو 2022 03:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر منع الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى أمس الثلاثاء، بحجة الاحتفال بما يسمى الذكرى العبرية لتأسيس كيانهم المزعوم.

وقال بحر في بيان صحفي الأربعاء: "إن منع أذان صلاة العشاء عن المسجد الأقصى المبارك يمثل استفزازاً مرفوضاً لمشاعر شعبنا الفلسطيني وأبناء الأمة الإسلامية كافة".

وحذر الاحتلال من السماح لمستوطنيه باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في ظل الدعوات يوم غدٍ الخميس.

وأكد أن أي تجاوز للخطوط الحمراء في المسجد الأقصى سيكون له تداعيات خطيرة يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنها، وقد يهيئ الأوضاع للانفجار.

وأضاف بحر "شعبنا الفلسطيني في كل مكان سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن المسجد الأقصى، وسيبقى المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى يمثلون السياج الحامي لمقدساتنا في وجه مخططات الاحتلال التهويدية".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمسجد الأقصى، والتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات.

وطالب "بحر" المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل للجم الاحتلال عن مواصلة عدوانه السافر على المسجد الأقصى وإجراءاته القمعية لحرية العبادة والتي تشكل تجاوزاً لكل القيم والقوانين الدولية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟