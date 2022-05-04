التشريعي: منع الأذان في الأقصى استفزاز للأمة الإسلامية

غزة – الرأي:

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر منع الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى أمس الثلاثاء، بحجة الاحتفال بما يسمى الذكرى العبرية لتأسيس كيانهم المزعوم.

وقال بحر في بيان صحفي الأربعاء: "إن منع أذان صلاة العشاء عن المسجد الأقصى المبارك يمثل استفزازاً مرفوضاً لمشاعر شعبنا الفلسطيني وأبناء الأمة الإسلامية كافة".

وحذر الاحتلال من السماح لمستوطنيه باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في ظل الدعوات يوم غدٍ الخميس.

وأكد أن أي تجاوز للخطوط الحمراء في المسجد الأقصى سيكون له تداعيات خطيرة يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنها، وقد يهيئ الأوضاع للانفجار.

وأضاف بحر "شعبنا الفلسطيني في كل مكان سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن المسجد الأقصى، وسيبقى المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى يمثلون السياج الحامي لمقدساتنا في وجه مخططات الاحتلال التهويدية".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمسجد الأقصى، والتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات.

وطالب "بحر" المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل للجم الاحتلال عن مواصلة عدوانه السافر على المسجد الأقصى وإجراءاته القمعية لحرية العبادة والتي تشكل تجاوزاً لكل القيم والقوانين الدولية.