الاحتلال يستولي على معدات زراعية جنوب الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على معدات زراعية في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وبينت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت القرية واستولت على معدات زراعية "فأس ومجارف" ولوازم نصب خيمة "مواسير وأغطية وحبال" تعود ملكيتها للمواطن محمود يوسف دعيس.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو تنغيص حياة المواطنين وتوسيع ما تسمى مستوطنة "ماعون" المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

يذكر أن مستوطني المستوطنة المذكورة رعوا ماشيتهم أمس في أراضي المواطنين من عائلة دعيس، ما تسبب بتخريب المزروعات الموسمية في اراض تصل مساحتها الى 20 دونما تقريبا.