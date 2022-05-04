الاحتلال ومستوطنوه يُدنسون المسجد الإبراهيمي في الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

دنست قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال".

بدوره، قال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، "إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين".

واعتبر "الجعبري" أن هذا الأمر يأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.