أمريكا و"إسرائيل" تمنعان حقوقيين فلسطينيين من السفر

فلسطين المحتلة - الرأي

منعت السلطات الأميركية مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامية سحر فرنسيس، من دخول أراضيها.

وعلمت "فرنسيس" بالقرار الأميركي لدى وصولها إلى مطار بن غوريون في اللد، يوم السبت الماضي، بهدف السفر إلى مؤتمر منظمات المجتمع المدني في المكسيك، وتم إبلاغها بأنها لن تتمكن من الصعود إلى الرحلة الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

كذلك منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء، "أبي عابودي"، من السفر عبر معبر اللنبي من الضفة الغربية إلى الأردن بهدف المشاركة في المؤتمر نفسه.

ويذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، "بيني غانتس"، أعلن، العام الماضي، عن مؤسستي الضمير وبيسان، إضافة إلى أربع منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، أنها "منظمات إرهابية".

وقالت فرنسيس إنها تبلغت في مطار اللد بعدم تمكنها من الصعود إلى الرحلة الجوية لأنها ممنوعة من دخول الولايات المتحدة، رغم أن تأشيرة الدخول التي بحوزتها سارية المفعول، وفق ما نقل عنها موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.