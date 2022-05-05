تعرف على فوائد ماء جوز الهند للجسم والبشرة

يقدر الأطباء وخبراء التغذية حقيقة أن ماء جوز الهند يحتوى على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وكلها تساعد على تعويض العناصر الغذائية المفقودة من الجسم، حيث يعزز ماء جوز الهند القوة القتالية الجسدية للشخص الذى يصارع المرض، كما ينصح بعض أطباء الأمراض الجلدية ومعالجو التجميل بوضع ماء جوز الهند مباشرة على بشرتك للمساعدة فى محاربة حب الشباب، ويرصد تقرير موقع "كليفلاند كلينك" أبرز الفوائد الصحية لماء جوز الهند.



فيما يلى.. فوائد تناول ماء جوز الهند:

مشروب رائع بعد التمرين

ماء جوز الهند مشروب طبيعى لذيذ قد يبقيك منتعشًا ورطبًا خاصة بعد جلسة التمرين.

مفيد لصحة الكبد

يساعد ماء جوز الهند فى تخفيف تلف الكبد الناجم عن عقار الاسيتامينوفين بفضل محتواه من مضادات الأكسدة وقمع الالتهاب.

منخفض السعرات الحرارية

لا يحتوى ماء جوز الهند على سكر مضاف، وسعرات حرارية وكربوهيدرات مثل غيرها من المشروبات المعبأة، فهو منخفض في السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالي 40 إلى 60 سعرًا حراريًا في 8 أونصات.

خالى من الدهون

يتكون ماء جوز الهند بنسبة 94% من الماء وهو خالي من الدهون.

الوقاية من حصوات الكلى

البقاء رطبًا هو المفتاح لمنع تكوين حصوات الكلى، ويمكن أن يساعد استهلاك ماء جوز الهند المنتظم في تنظيف الجسم وطرد السموم.

بشرة أكثر صحة

يمكن أن يساعد النشاط المضاد للميكروبات لماء جوز الهند نظام مضادات الأكسدة عن طريق تحييد آثار الجذور الحرة.

محاربة مرض السكري

يعتبر ماء جوز الهند مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم، ما قد يزيد من حساسية الأنسولين ويقلل من مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ومقدمات السكري.

مفيد لصحة القلب

أظهرت دراسة أجريت عام 2005 أن ماء جوز الهند قد يكون مفيدًا أيضًا في خفض ضغط الدم لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يساعد في خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ.



من لا يجب أن يشرب ماء جوز الهند؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو حالة صحية أخرى، فاستشر طبيبك قبل تناول ماء جوز الهند، حيث تشير الأبحاث الأولية إلى أن ماء جوز الهند قد يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، لذلك قد يكون هذا أمرًا مقلقًا إذا كنت تتناول بالفعل أدوية ضغط الدم.



يمكن أن تؤثر المستويات العالية من البوتاسيوم فى ماء جوز الهند على تكوين الدم إذا كان من المقرر إجراء عملية جراحية في غضون أسبوعين، لذلك يجب على الشخص ألا يتناول ماء جوز الهند قبل أسبوعين من إجراء أي عملية جراحية.