أجواء غائمة جزئياً ولطيفة والحرارة أقل من معدلها السنوي

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً لطيفاً ومعتدلاً نهاراً بارداً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً فوق بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً لطيفاً ومعتدلاً نهاراً بارداً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو بعد يوم غدٍ السبت غائماً جزئياً الى صافٍ لطيفاً ومعتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً حاراً نسبياً إلى حار وجافاً نهاراً دافئاً ليلاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.