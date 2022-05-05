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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على المرابطين

05 آيار / مايو 2022 08:33

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى وسط اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين بداخله ما أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي في صفوفهم.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المسجد الأقصى ومحيطه والبلدة القديمة، وحاولت أكثر من مرة منع المصلين من الوصول فجرًا إلى الأقصى.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات دخول المسجد الاقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

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