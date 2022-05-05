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أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم

05 آيار / مايو 2022 08:42

غزة- الرأي

جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:

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