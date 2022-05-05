وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 آيار / مايو 2022 08:42
غزة- الرأي
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:
جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة
08:33قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين بالأقصى
08:42النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2250) 28 ابريل 2022
08:19أجواء غائمة جزئياً ولطيفة والحرارة أقل من معدلها السنوي
08:23ارتفاع ملحوظ على أسعار الدولار مقابل الشيقل
08:42أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم
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