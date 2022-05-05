إطلاق نار على قوة إسرائيلية قرب رام الله

رام الله - الرأي:

تعرضت قوة إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، لإطلاق نار على طريق استيطاني قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن جيش الاحتلال أغلق المحور 60 أمام حركة المركبات بعد إطلاق النار، مشيرةً إلى أنه لم تقع أي إصابات.