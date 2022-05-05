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حكومة الاحتلال تتحمّل المسؤولية الكاملة عنه

حماس: اقتحام الأقصى تصعيد خطير يُنذر بانفجار شامل

05 آيار / مايو 2022 11:10

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إنّ اقتحام مجموعات من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، بحماية جنود الاحتلال، تصعيد خطير واستفزاز مباشر، ينذر بانفجار شامل، تتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، أنّ محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية في المسجد الأقصى المبارك، ستفشل على أيدي المرابطين وأبناء شعبنا البطل الذين يدافعون عن قبلة المسلمين الأولى نيابة عن الأمة العربية والإسلامية.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في دعم صمود شعبنا الفلسطيني وقضيّته العادلة، حتى زوال الاحتلال، الذي يشكّل بقاؤه عارًا على جبين المجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، في التحرير وتقرير المصير.

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