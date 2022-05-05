مستوطنون يستولون على 60 دونماً في بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

استولى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، واعتدوا على مالكيها.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين وتحت تهديد السلاح، استولوا على 60 دونما في منطقة "ظهر الزياح" الواقعة ما بين مستوطنتي "دانيال" و"سيدي بوعز" المقامتين على أراضي المواطنين.

وأضافت، أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على الشقيقين عيسى وحسن موسى في الستينيات من عمريهما، أثناء محاولتهما التصدي للمستوطنين.

وأشارت إلى أن المستوطنين حولوا حافلة قديمة إلى مطعم، ونصبوا معرشا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة.