وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمهّد لتهجير 1200 فلسطيني بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يستولون على 60 دونماً في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية هنية: معركتنا مع الاحتلال مفتوحة وممتدة زمانياً ومكانياً وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| بلدية غزة تتلف 105 كيلو جرام من لحوم الشاورما الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تعقدان يوماً علمياً حول “غسل اليدين” وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة طفل ومسن بحادثي دهس شمال غزة وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة الرأي الفلسطينية تطلق خطتها البرامجية الصيفية وكالة الرأي الفلسطينية وفاة والدة عميد الأسرى كريم يونس وكالة الرأي الفلسطينية مبــاحث الوسطى تضبط مسدساً مسروقاً بقيمة "3" آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا ترفيهيًا بمناسبة عيد الفطر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يستولي على 22 ألف دونم من أراضي أريحا

05 آيار / مايو 2022 08:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي السواحرة يونس جعفر في تصريحات له، إن هذا المخطط قديم جديد يقضي بالاستيلاء على أراضي الأهالي لإغلاق الطوق الشرقي للقدس.

ولفت "جعفر" إلى أن الاستيلاء يأتي ضمن تعديات الاحتلال المتكررة على الأراضي في منطقة "أم ريان" و"جورة الشرق" و"الخان الأحمر" و"واد أبو هندي" جنوب أريحا وشرق القدس.

واعتبر أن كل هذه المسميات ما هي إلا مسوغات استعمارية استيطانية هدفها الاستيلاء على أراضي الاهالي وفرض أمر واقع على الأرض من خلال تغيير معالمها.

وشدد على أن الاحتلال يسعى للإمعان في تقطيع الضفة الغربية وتحويلها الى معازل و"كانتونات" غير متصلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟