الاحتلال يستولي على 22 ألف دونم من أراضي أريحا

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي السواحرة يونس جعفر في تصريحات له، إن هذا المخطط قديم جديد يقضي بالاستيلاء على أراضي الأهالي لإغلاق الطوق الشرقي للقدس.

ولفت "جعفر" إلى أن الاستيلاء يأتي ضمن تعديات الاحتلال المتكررة على الأراضي في منطقة "أم ريان" و"جورة الشرق" و"الخان الأحمر" و"واد أبو هندي" جنوب أريحا وشرق القدس.

واعتبر أن كل هذه المسميات ما هي إلا مسوغات استعمارية استيطانية هدفها الاستيلاء على أراضي الاهالي وفرض أمر واقع على الأرض من خلال تغيير معالمها.

وشدد على أن الاحتلال يسعى للإمعان في تقطيع الضفة الغربية وتحويلها الى معازل و"كانتونات" غير متصلة.