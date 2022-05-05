قتلى وإصابات خلال عملية فدائية وسط فلسطين المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس، وقوع عدد من القتلى والمصابين في صفوف الإسرائيليين خلال عملية طعن فدائية وقعت بمنطقة "إلعاد" وسط فلسطين المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن العملية أسفرت حتى الآن عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة رابع بمنطقة "إلعاد" قرب مدينة "تل أبيب".

بدورها، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية عن إصابة 6 إسرائيليين 4 منهم وصفت إصابتهم ببالغة الخطورة بعملية طعن "بساطور" في منطقة "إلعاد".

وتجري قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية عمليات بحث واسعة في المنطقة للعثور على منفذي العملية اللذين تمكنا من الانسحاب بسلام.