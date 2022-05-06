الطقس: أجواء باردة نسبياً وتوقع سقوط أمطار

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلا نهارا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة.

وأشارت الدائرة لاحتمالية سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق حاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا حتى ساعات الظهيرة، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يتوقع أن يكون الجو باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والسبت قد يكون الجو غائما جزئيا الى صاف لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .