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إصابات إثر هجمات للمستوطنين في نابلس والقدس

06 آيار / مايو 2022 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب، الليلة، عدد من المواطنين بجروح ورضوض، إثر هجوم للمستوطنين عليهم واستهاف سيارتهم بالحجارة، قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا مركبة مواطن من بلدة بيتا أثناء مرورها قرب حاجز حوارة العسكري، ما أدى إلى إصابة عدد ممن بداخلها بجروح.

وقالت المصادر إن المستوطنين هاجموا مركبة مواطن آخر قرب بلدة دوما جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي.

في ذات السياق، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، الليلة، عند مدخل قرية مخماس شمال القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي قرب مفترق قرية مخماس، وهاجموا المركبات الفلسطينية بالحجارة، وأرهبوا المارة.

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