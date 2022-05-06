الكسواني: الأقصى بخير ولا يوجد به عبوات ناسفة

نفى مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، ما سرب من أنباء عن العثور على عبوتين ناسفتين داخل المسجد القبلي الليلة، وقيام خبراء المتفجرات في شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل معهما.

وقال الكسواني: "بعد فحص ماسورتين عثر عليهما الاحتلال في منطقة الحاكورة داخل المسجد الأقصى، تبين أنهما فارغتان ولا يوجد أي عبوات داخل المسجد، والقوات انسحبت من المصلى القبلي قبل قليل".

وأضاف: "هذا ما نؤكده للعالم، الأقصى بخير ولا يوجد به عبوات ناسفة وللحمد لله".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت عند السابعة من صباح الخميس المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، الذي يسيطر الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 1967، وقام بـ"تأمين" باحات المسجد لإدخال مجموعات المستوطنين للقيام بجولات صباحية.

واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات التي توقفت لنحو أسبوعين بفرض إجراءات أمنية مشددة في القدس، خصوصاً البلدة القديمة منها.