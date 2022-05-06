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أخبار » الأسرة و المجتمع

الفول السوداني مفيد لصحتك

06 آيار / مايو 2022 10:01

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الفول السوداني يعد من المسليات ذات الطابع الخاص، بسبب أنها مفيدة للصحة العامة، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، ومنها فيتامين E والمنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والبوتاسيوم وحمض الفوليك والريسفيراترول، والألياف والدهون الصحية، ولذا فتناوله يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للجسم. 

قدم التقرير العديد من الفوائد الصحية لتناول الفول السواداني، ومنها: 

-الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية به. 
 
-الحفاظ على نسبة السكر في الدم، والحد من التعرض لأي ارتفاع نسبته في الدم، والتقليل من التعرض لأي مشاكل صحية. 
 
-الحفاظ على صحة المرارة، وتقليل فرص تكوين الحصوات بها. 
 
-بسب ما يحتوي الفول السوداني من عناصر الغذائية مهمة، فثبت أنه يساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا المخ، والحد من التعرض لأي مشاكل بهم، ولذا فتناوله يساهم بشكل كبير في زيادة الذاكرة وتنشيطها. 
 
-أثبتت الدراسات أن تناول الفول السوداني يساهم بشكل كبير في زيادة الطاقة والحيوية في الجسم والعمل على تنشيطه والحصول على العديد من الفوائد المهمة الجسم. 
 
-ثبت أن تناول الفول السوداني يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالسرطان. 
 
-يحارب الفول السوداني الاكتئاب ويقلل فرص الإصابة . 

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