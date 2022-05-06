ما هي أهمية فيتامين د؟



إذا كنت تشعر بألم شديد في عظام الجسم فقد يكون ذلك علامة علي إصابتك بنقص فيتامين د، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا الفيتامين وأهميته فى الجسم، وفقا لموقع " Medlineplus".



أوضح التقرير، أن فيتامين د يساعد في امتصاص نسبة الكالسيوم بالجسم، ولذا فوجود فيتامين د بقدر كافي الجسم يحافظ على صحة العظام، ويزيد من كثافتها، وعند نقص نسبته يتسبب ذلك فى الإصابة بهشاشة العظام، وألم الشديد فيها.



ويساهم تحليل فيتامين د في الكشف عن حقيقة الإصابة بهذا النقص، أو زيادة نسبته في الجسم.



ويتم إجراء هذا التحليل عن طريق أخذ عينة من الدم، وقياس نسبته في الدم.

اعراض نقص فيتامين د

وهناك بعض الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بنقص نسبة فيتامين د، ومنها:



-ضعف في العظام الجسم، والشعور بألم شديد.



-انخفاظ كثافة العظام.



-كثرة الإصابة بكسور العظام.



-هشاشة العظام قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة.



-الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص نسبة فيتامين د.



وأشار التقرير، أن نقص فيتامين د، يعني أنك لا تتعرض لأشاعة الشمس بالقدر الكافي، وأيضا يعني أنك لا تتناول كميات الطعام الغنية به، ولذا يظهر علي الشخص المصاب بهذا النصف بشرة داكنه.