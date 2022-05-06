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أخبار » الأسرة و المجتمع

4 أطعمة يجب تناولها خلال الأشهر الأولى من الحمل

06 آيار / مايو 2022 10:06

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الحمل هو الوقت الذي تحتاج فيه المرأة للعناية بجسدها، يعد الطعام من أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها، لا تعرف الكثير من النساء الحوامل ما هي الأطعمة الأفضل بالنسبة لهن، بدلاً من تناول الأطعمة الخاطئة، من الأفضل الرجوع إلى خبراء التغذية ونصائحهم، وقالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن خلال فترة الحمل  تشعر النساء بالغثيان  والنفور من الطعام والإرهاق، وقد يكون تناول الطعام قليلًا على قائمة مهامها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وأوصت خبيرة التغذية بتناول 4 أطعمة صحية  لتقليل أعراض الحمل خلال الأشهر الأولى وتجنب بعض الأخطاء الشائعة وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
 

أطعمة يجب تناولها خلال الأشهر الأولى من الحمل
الموز:

الموز مصدر جيد للبوتاسيوم الذي قد يساعد في تخفيف الغثيان، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 6،  تشير الدراسات إلى أن فيتامين ب 6 قد يساعد في تخفيف الغثيان والقيء في وقت مبكر من الحمل، إنها غنية بالكربوهيدرات وستمنحك الطاقة التي تشتد الحاجة إليها خلال هذا الوقت.

الرمان:

الرمان غني بمضادات الأكسدة،كما أنها تحتوي على حمض الفوليك، الذي يمكن أن يساعد في تجنب عيوب الأنبوب العصبي ، والتي تضر بالحبل الشوكي للجنين. 

اللوز:

مليء بالبروتين والدهون الصحية وحمض الفوليك وفيتامين E والمغنيسيوم والأوميجا 3 وأوميجا 6 واللوز غذاء رائع للطاقة.

الزبدة الفلاحى:

من أكثر الطرق الطبيعية لتغذية أجساد الحوامل والجنين داخل الرحم، إنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل أساسي حمض اللينوليك وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وهما ضروريان لنمو دماغ الجنين والعينين.

يجب تجنب ارتكاب هذه الأخطاء أثناء الحمل:

1 - لا تفترضى أنه يجب عليك تناول طعام لشخصين، الفكرة هي تناول وجبات متوازنة والبقاء رطبًا. 
 
2- حتى عند الشعور بالغثيان أو الإمساك، لا تتوقفى عن تناول مكملات الحديد.
 
3- لا تقللى أبدًا من تناول حمض الفوليك، وتشمل بعض المصادر الطبيعية له الخضار الورقية مثل البروكلي والسبانخ وعصير البرتقال والحليب.
 
4- راقبى كمية الكالسيوم التي تستهلكيها لأن نقصها أو فائضها، كلاهما، يمكن أن يكون له عواقب سلبية.
 
5- لا تفوتى وجبات الطعام
 
6- لا تفرطى في تناول السكر والكربوهيدرات، قد تصابين برغبة شديدة في الحمل ، لكن لا تلجأي إلى الإفراط في تناول السكر أو الكربوهيدرات.

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