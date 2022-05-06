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20 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

06 آيار / مايو 2022 03:15

الضفة المحتلة-الرأي:

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة الأولى من شهر شوال، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات الاحتلالية.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات عسكرية "إسرائيلية" مشددة، حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للمواطنين.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ أمس وحتى فجر اليوم الجمعة، 44 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، بيننهم مقدسيون ومن داخل أراضي العام 48 والضفة الغربية، كما أصيب نحو 38 فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام 792 مستوطنا لباحاته.

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